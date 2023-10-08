شاهد.. هلع مئات الإسرائيليين في مهرجان موسيقى هربا من صواريخ المقاومة

تداولت وسائل إعلام عبرية لقطات مصورة توثق لحظة فرار مئات الإسرائيليين من مهرجان موسيقي أقيم في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، في محاولة للهروب من الصواريخ ونيران المقاومة الفلسطينية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت القوائم تنتشر بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين مساء السبت. تحتوي إحدى القوائم التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" على أكثر من 500 اسم للأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم، بالإضافة إلى مسقط رأسهم ومعلومات الاتصال بأفراد الأسرة الذين يبحثون عنهم.

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تقرر إعلان المنطقة الواقعة تحت سيطرة "فرقة غزة" منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن "الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماماً، ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

وتشير منطقة "فرقة غزة" إلى قاعدة "رعيم" العسكرية ومحيطها، والتي سيطرت عليها حركة حماس صباحاً، واستعادها الجيش في وقت لاحق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن عدد الإسرائيليين الذين سقطوا في العمليات التي تنفذها "حماس" منذ الصباح ارتفع إلى 300 شخص.

