عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

محمد صلاح
محمد صلاح

دائمًا ما يخطف نجم ليفربول لاعب المصري محمد صلاح الأنظار عند تداول اسم النادي، ولكن هذه المرة تجاهل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لويس دياز، زميله الهداف، محمد صلاح، ضمن لاعبي فريق أحلامه من الريدز.

لويس دياز يتجاهل محمد صلاح
 لويس دياز

هل لا يعترف لويس دياز بموهبة محمد صلاح؟ 

يلعب دياز مع ليفربول منذ يناير 2022، لكنه أثبت جدارته مع المدرب يورجن كلوب وأصبح لاعبًا أساسيًا مع الفريق الإنجليزي خاصة بعد رحيل، ساديو ماني.

ولكن لم يختار الكولومبي ضمن فريقه محمد صلاح رغم تألقه على مدار آخر 6 سنوات بقميص ليفربول وتسجيله العديد من الأهداف وصناعة بعضها الآخر.

جناح ليفربول يتخلى عن محمد صلاح 

وظهر لويس دياز عبر قناة "JD Football" على منصة "TikTok"، واختار: "أليسون، فيرجيل فان دايك، ستيفن جيرارد، شيردان شاكيري وكيني دالجليش".

ولعب دياز مع ليفربول منذ وصوله من بورتو 56 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى في جميع البطولات المحلية والأوروبية.

جدير بالذكر أن صفقة دياز كانت قد كلفت ليفربول قبل عامين تقريبًا 47 مليون يورو لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

سر أشهر مشروبات في العالم.. فيديو يشعل السوشيال ميديا

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

رقم قياسي جديد ينتظر جناح  ليفربول محمد صلاح في مباراة برايتون بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها اليوم الأحد على ملعب "أميكس" بقيادة الحكم أنتوني تايلور.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن محمد صلاح قد يحطم رقمًا قياسيًا لأسطورة الريدز كيني دالجليش، صاحب أكثر عدد أهداف أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي، حيث سجل محمد صلاح أمام برايتون 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها دالجليش ضد نفس المنافس، وبالتالي، إذا سجل الفرعون المصري سيتخطى أسطورة ليفربول.

واستطاع محمد صلاح منذ بداية الموسم الحالي 2023/2024 تسجيل 3 أهداف حتى الآن وصناعة 4 أهداف أخرى.

برايتون ضد ليفربول.. رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح فى الدوري الإنجليزي
محمد صلاح 

مباراة برايتون ضد ليفربول

ويحتل ليفربول قبل انطلاق الجولة الثامنة المركز الرابع برصيد 16 نقطة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام توتنهام الوصيف.

وفي سياق متصل، ينضم النجم المصري إلى صفوف المنتخب الوطنى فى الإمارات يوم 10 أكتوبر الجارى، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف فى نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين من المحترفين.

هل لا يعترف لويس دياز بموهبة محمد صلاح محمد صلاح لويس دياز ليفربول نجم ليفربول جناح ليفربول يتخلى عن محمد صلاح رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي مباراة برايتون ضد ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

موضوعات متعلقة

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام كارلسروهر في مباراة ودية

آخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

السيسي وإفريقيا.. شمس القارة تشرق من مصر القاهرة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

يتبع نظام بيلاتس.. صحيفة إيطالية تكشف عن سر تألق محمد صلاح بدنيا

ترشيحاتنا

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

رئيس لجنة الحكام يُفجّر مفاجأة مدوية حول طرد محمد عواد بمباراة البنك الأهلي

بسبب استفزاز مشاعر المسلمين وفتح عدة جبهات.. شاهد| ضابط إسرائيلي يسب قادته والمستوطنين

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

أحمد موسى ينفي ما تداول عن مقتل 6 إسرائيليين بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ