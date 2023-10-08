الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

دائمًا ما يخطف نجم ليفربول لاعب المصري محمد صلاح الأنظار عند تداول اسم النادي، ولكن هذه المرة تجاهل جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لويس دياز، زميله الهداف، محمد صلاح، ضمن لاعبي فريق أحلامه من الريدز.

لويس دياز

هل لا يعترف لويس دياز بموهبة محمد صلاح؟

يلعب دياز مع ليفربول منذ يناير 2022، لكنه أثبت جدارته مع المدرب يورجن كلوب وأصبح لاعبًا أساسيًا مع الفريق الإنجليزي خاصة بعد رحيل، ساديو ماني.

ولكن لم يختار الكولومبي ضمن فريقه محمد صلاح رغم تألقه على مدار آخر 6 سنوات بقميص ليفربول وتسجيله العديد من الأهداف وصناعة بعضها الآخر.

جناح ليفربول يتخلى عن محمد صلاح

وظهر لويس دياز عبر قناة "JD Football" على منصة "TikTok"، واختار: "أليسون، فيرجيل فان دايك، ستيفن جيرارد، شيردان شاكيري وكيني دالجليش".

ولعب دياز مع ليفربول منذ وصوله من بورتو 56 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى في جميع البطولات المحلية والأوروبية.

جدير بالذكر أن صفقة دياز كانت قد كلفت ليفربول قبل عامين تقريبًا 47 مليون يورو لتدعيم مركز الجناح الأيسر.

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

رقم قياسي جديد ينتظر جناح ليفربول محمد صلاح في مباراة برايتون بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها اليوم الأحد على ملعب "أميكس" بقيادة الحكم أنتوني تايلور.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن محمد صلاح قد يحطم رقمًا قياسيًا لأسطورة الريدز كيني دالجليش، صاحب أكثر عدد أهداف أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي، حيث سجل محمد صلاح أمام برايتون 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها دالجليش ضد نفس المنافس، وبالتالي، إذا سجل الفرعون المصري سيتخطى أسطورة ليفربول.

واستطاع محمد صلاح منذ بداية الموسم الحالي 2023/2024 تسجيل 3 أهداف حتى الآن وصناعة 4 أهداف أخرى.

محمد صلاح

مباراة برايتون ضد ليفربول

ويحتل ليفربول قبل انطلاق الجولة الثامنة المركز الرابع برصيد 16 نقطة بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام توتنهام الوصيف.

وفي سياق متصل، ينضم النجم المصري إلى صفوف المنتخب الوطنى فى الإمارات يوم 10 أكتوبر الجارى، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف فى نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين من المحترفين.