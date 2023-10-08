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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 8-10-2023 عدداً من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة أرسنال أمام فريق مانشستر سيتي، كما يلعب فريق ليفربول محترفنا المصري محمد صلاح في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعلي المستوى المحلي يستضيف النادي الأهلي منافسه الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساء.

الدوري الإنجليزي 

برايتون vs ليفربول ـ الساعة 4 مساء - beIN Sports HD 1  

وست هام يونايتد vs نيوكاسل ـ الساعة 4 مساء - beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون vs أستون فيلا ـ الساعة 4 مساء - beIN Sports HD Xtra 1  

أرسنال vs مانشستر سيتي ـ الساعة 6.30 مساء - beIN Sports HD 1        

الدوري الإسباني 

فياريال vs لاس بالماس ـ الساعة 3 مساء - beIN Sports HD 3      

أتلتيكو مدريد vs ريال سوسيداد ـ الساعة 5.15 مساء - beIN Sports HD 3  

ديبورتيفو ألافيس vs ريال بيتيس ـ الساعة 7.30 مساء - beIN Sports HD 8

سيلتافيجو vs خيتافي ـ الساعة 7.30 مساء - beIN Sports HD 3    

غرناطة vs برشلونة ـ الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي 

مونزا vs ساليرنيتانا ـ الساعة 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

فروسينوني vs هيلاس فيرونا ـ الساعة 4 مساء - AD SPORTS Premium 2

لاتسيو vs أتالانتا ـ الساعة 4 مساء ـ AD SPORTS Premium 1

كالياري vs روما ـ الساعة 7 مساء - AD SPORTS Premium 1      

نابولي vs فيورنتينا ـ الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1      

الدوري الألماني 

باير ليفركوزن vs كولن ـ الساعة 4.30 مساء - beIN Sports HD 6  

بايرن ميونخ vs فرايبورج ـ الساعة 6.30 مساء - beIN Sports HD 5        

فرانكفورت vs هايدنهايم ـ الساعة 8.30 مساء - beIN Sports HD 6

الدوري الفرنسي

مارسيليا vs لوهافر ـ الساعة 2 ظهرًا

ليون vs لوريان ــ الساعة 4  مساء

مونبلييه vs كليرمون فوت – الساعة 4 مساء

ستاد بريست vs تولوز ـ الساعة 4 مساء

لانس vs ليل ـ الساعة 6.05 مساء

رين vs باريس سان جيرمان ــ الساعة 9.45 مساء

الدوري المصري

الأهلي vs الإسماعيلي –الساعة 7 مساء – ONTime Sports

بيراميدز vs إنبي –  الساعة 7 مساء - ONTime Sports

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي الأهلى

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

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