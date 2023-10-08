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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بدعم جهود مصر لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من العالم كله بجميع دوله وهيئاته ومنظماته دعم الجهود الدبلوماسية المكثفة التى تقوم بها مصر ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بمستوطنات غلاف غزة .

وأشار إلى ضرورة أن يعى العالم تحذير مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، فى أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم، بقيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن وتحذير مصر خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد النائب أشرف أمين ، على أهمية أن يسارع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات أمام مختلف العالم لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد استمراره لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لجميع الاراضى الفلسطينية المحتلة مشيراً الى أن تنفيذ رؤية مصر هو الحل الأمثل والوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالشرق الاوسط.

ودعت مصر ، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت مصر ، الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة فى دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفورى لوقف التصعيد الجارى، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطينى، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفلسطينيين الإسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات غلاف غزة

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