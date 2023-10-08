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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"إرادة وطن".. احتفالية تنظمها جامعة حلوان بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن احتفالها باليوبيل الذهبي بمرور ٥٠ عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تقام تحت شعار "إرادة وطن"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.


ويأتي ذلك تأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية وتزامنا مع بداية العام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢، ينطلق الموسم الثقافي باحتفالية نصر أكتوبر المجيد،  التى من شأنها تسهم فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور، بما يزيد من من وعي الطلاب المبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة حيث أن نصر لم يكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، حيث إن نصر أكتوبر المجيدة أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس.

وأوضح الدكتور "قنديل" أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، تلك الحرب الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا، وتنمية ولائهم.
ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة الحفاظ على مصر و الوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها.

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع اسرة من اجل مصر المركزية،  تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الأستاذ محمد جاد الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

الانشطة الطلابية Jobs Education أسرة من أجل مصر انتصارات أكتوبر المجيدة جيش مصر العظيم

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