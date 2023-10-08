النيل للطيران الناقل الرسمي لمنتخب مصر في مباراتي زامبيا والجزائر بالإمارات

وقعت شركة النيل للطيران، عقد رعاية، كناقل رسمي لمنتخب مصر القومي الاول لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين المقرر اقامتهما يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية

وقع عن النيل للطيران محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران وعن شركة المتحدة للتسويق الرياضي صاحبة حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية لكرة القدم محمد يحيي رئيس مجلس الشركة واتفق الطرفان علي ان تقوم النيل للطيران بتوفير كافة سبل الراحة للبعثة بدءًا من إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهره الدولي وتقديم الوجبات المتفق عليها أثناء الرحلة مع مسئولي المنتخب وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي وسرعة إنهاء اجراءات الوصول.

والجدير بالذكر أن النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018 والتي صعد فيها المنتخب للمونديال.