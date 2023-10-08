الكنيسة الأرثوذكسية تشيد بجهود الدولة المصرية للتهدئة والوصول لحل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني

أشادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بجهود التهدئة التي تقوم بها الدولة المصرية بين طرفي النزاع للوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود.

وأعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني - في بيان لها - عن رفضها واستنكارها للأحداث الجارية حاليًا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي أدت وتؤدي - بكل أسف - إلى إزهـاق مئات الأرواح وإصابة الآلاف، من بينهم كثير من المدنيين الأبرياء.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن *العنف لا يثمر سوى عنف مماثل ومزيد من القتل والدمار، لذا ندعو جميع الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض، حقنًا للدماء، وحفاظًا على حياة الإنسان التي هي أهم وأثمن مما عداها من القيم والأهداف".