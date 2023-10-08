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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حريص على وقف العنف ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من رؤساء الدول للتشاور حول محاولات وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تأكيد على دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على وقف العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، علاوة على الحفاظ على عدم دخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تبذل قصارى جهدها لوضع حلول جذرية لإنهاء القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينين حقهم في وطنهم فلسطين وممارسة كافة حقوقهم المشروعة دون أي شروط أو تهديدات.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها في كافة المحافل الدولية المختلفة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدعوات الرئيس السيسي بالتركبز وجمع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن لوقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء جمهورية العراق، لاحتواء التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،، وتكثيف الجهود الدولية لاحتواء الموقف.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ النائب عمرو عكاشة الرئيس السيسي

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