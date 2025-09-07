حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة

أكدت حركة حـماس أن وفدًا من الحركة يختتم زيارة إلى مصر ضمن جهود إنهاء حرب الإبادة على غزة ووقف تصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك وفق ما أوردته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشارت الحركة إلى أن الوفد التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال، بهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية.

وتابعت حماس أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب ودعم أهالي قطاع غزة، وتم الاتفاق أيضًا على تعزيز العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية لما بعد الحرب.