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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 19483 نقطة.

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مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يهبط 1.49% عند 19873.31 نقطة

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خلال الأسبوع.. تراجع مؤشرات البورصة وشطب أسهم عز الدخيلة للصلب

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 23328 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 8151 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3696 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 5473 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 5190 نقطة.

مؤشرات مؤشرات البورصة البورصة المصرية مبيعات المستثمرين مؤشرات البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم

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