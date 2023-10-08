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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نجوم الفن ينتفضون دعما لـ طوفان الأقصى.. كريم عبد العزيز: ربنا معاكم يا أبطال.. أحمد مكي: اللهم انصر إخواننا في فلسطين

نجوم الفن ينتفضون
نجوم الفن ينتفضون مع طوفان الأقصى

انتفض عدد من نجوم الفن تزامنا مع طوفان الأقصى، وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال الإسرائيلي، الذي حدث أمس السبت 7 أكتوبر. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز تعليقات النجوم حول طوفان الأقصى أمس السبت 7 أكتوبر. 

كريم عبد العزيز

علق الفنان كريم عبد العزيز على انتفاضة الشعب الفلسطيني، والعملية التي نفذتها حركة حماس اليوم، وأسفرت عن وقوع عدد كبير من قوات الاحتلال في الأسر، فضلًا عن إصابة آخرين.

وكتب كريم عبد العزيز فى تغريدة له من خلال حسابه الشخصي على تويتر "ربنا يحفظ أهلنا فى فلسطين .. ربنا معاكم يا أبطال ".

أحمد مكى

نشر الفنان أحمد مكى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن عملية طوفان الأقصى.

وقال أحمد مكى : "اللهم انصر إخواننا في فلسطين.. واحفظ شعبها.. آمين يارب العالمين يا قادر على كل شيء يا رحمن يا رحيم".

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعمت فلسطين بعد خوض عملية طوفان الأقصى، وكتبت: “مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرتنا وشاهده العالم كله فلسطين وطن حر رغم الاستعمار”.  

محمد هنيدي

علق الفنان محمد هنيدي، على طوفان الأقصى، بعد الضرب الجوي على إسرائيل من قبل حركة حماس.

وكتب عبر تويتر: “‏ربنا يحميكم وينصركم .. ومازال في القصة بقية .. فلسطين عربية”.

نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على عملية طوفان الأقصى، عبر منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتب: "‏اللهم انصر الحق وأهل الحق. ‏أيا كانت نتيجة المعركة وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الاسرائيلي. فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي والحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

طوفان الأقصى

يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه حركة حماس الفلسطينية هجومًا مزدوجًا منذ الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت 7 أكتوبر، حيث تم إطلاق المئات من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية المختلفة المدنية والعسكرية.

وبالتزامن مع الهجمات الصاروخية شنت عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، هجمات برية داخل منطقة غلاف غزة، وجرت اشتباكات مسلحة خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى داخل صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي.

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