الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مسيرة تابعة للمقاومة الفلسطينية.. شاهد

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الاحتلال طائرة مسيرة بصواريخ باتريوت في مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة.

https://x.com/shehabagency/status/1710995400042185126?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وقال الإعلام العبري منذ فليل، إن منظومة باتريوت أطلقت صاروخًا صوب طائرة مسيرة شمال فلسطين المحتلة.

وفي الوقت نفسه قال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب"، إن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال في شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مكتب نتنياهو أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة أكثر من 100"

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الكابينيت صدق رسميا على حالة الحرب".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب.

كان نتنياهو اجتمع في وقت سابق بقيادات وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني، على خلفية إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.