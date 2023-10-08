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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر سيتي وأرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:


حراسة المرمى: دافيد ريا
خط الدفاع:  بن وايت – ساليبا – ماجاليس – زينتشينكو
خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – أوديجارد
خط الهجوم: تروسارد – نيكيتاه – جابرييل خيسسيوس.


بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:


حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: ووكر – دياز – آكي – جفارديول
خط الوسط: كوفاسيتش – ريكو لويس – برناردو سيلفا
خط الهجوم: فودين – ألفاريز –  هالاند


ويحتل فريق مانشستر سيتي، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي أرسنال خلفه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

أرسنال مانشستر سيتي تشكيل ارسنال أرسنال ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

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