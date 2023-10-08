كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة الأطباء المقبلة

قال رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الدكتور مصطفي عشوب، إن التصويت في انتخابات النقابة يوم الجمعة المقبلة سيبدأ من التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءً، مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف عشوب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات النقابة لإجراء الانتخابات، أن القوائم النهائية للمرشحين في النقابة العامة تتضمن 77 مرشحا 9 منهم على مقعد النقيب العام، و21 مرشح فوق السن، و21 مرشح تحت السن، و26 مرشحا ل 6 قطاعات على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن هناك 324 مرشحا بجميع النقابات الفرعية على مقاعد النقيب ومجلس النقابة تحت السن وفوق السن.

وأشار إلى أن النقيب القادم للأطباء سيكون رقم 19، ونتمني مشاركة الأطباء بكثافة في الانتخابات، لأنه كلما زادت نسبة المشاركة كلما كانت الانتخابات معبرة عن الجمعية العمومية، لافتا إلى أن انتخابات النقابة كأي انتخابات يحدث فيها منافسة وصراع، لكن يحكمها القانون، ومواثيق الشرف والأعراف والتقاليد النقابية للأطباء، ولأننا أطباء لا يجوز أن يحدث فيها ما يحدث في أي مكان آخر.

وتابع:" نحرص تماما أن تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي، ومن يرغب من منظمات المجتمع المدني بالإشراف نرحب بها أيضا، مضيفا:" وفرنا حبر فسفوري، والطبيب يصوت داخل مقر الإقتراع خلف ستارة، ومسموح له اصطحاب الأوراق التي تعرفه على المرشحين، لكن دون عمل دعاية لهم داخل اللجان، لأن الدعاية داخل اللجان الانتخابية ممنوعة.

وأشار إلى أنه تم توفير لجان انتخابات للوافدين بكل نقابة فرعية، لكن الوافدين يسمح لهم بالتوصيت للنقابة العامة فقط، ولا يحق لهم التصويت للنقابة الفرعية، مؤكدا: حريصون على أن تكون أنجح انتخابات في تاريخ النقابة، ونتمني أن تفضى الانتخابات إلى أنجح مجلس لاستكمال كل القضايا التي تمس الأطباء.

ولفت إلى أن نقابة الدقهلية الفرعية كان بها مشكلة الفترة الماضية، متعلقة بتحديد أسماء أعضاء اللجان الانتخابية، لأن الأسماء التي عرضت علينا كانت أسماء غير مرضية لأسباب مختلفة، والمشكلة الثانية تحديد المقر الانتخابي لإجراء الانتخابات، مضيفا: استندنا لـ"اللائحة في تحديد مقر انقعاد الانتخابات بالدقهلية، بعقدها في عواصم المحافظات، وبالتالي سيتم انعقاد انتخابات الدقهلية في استاد المنصورة.

من جهته، قال عضو اللجنة العامة لانتخابات الأطباء الدكتور عماد سمير، إن التجاوزات التي رصدتها اللجنة تتعلق بدعاية سلبية بين المرشحين، قائلأ:" لجميع المرشحين لا داعي لذلك، فالطبيب في النهاية سيختار ما يشاء.