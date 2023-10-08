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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تستقبل وفدا من حزب التجمع في مقرها الرئيسي: نسعى للقاء كل أبناء الوطن

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدا من قيادات حزب التجمع، برئاسة النائب عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وذلك استكمالاً للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، في استقبال الوفد، مقدما لم الترحيب بزيارتهم لمقر الحملة الرئيسي، وكذلك عرض عدد من أنشطة الحملة وخططتها المستقبلية.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بإعلان حزب التجمع تأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن حزب التجمع إن كان قد يكون على يسار الحكومة؛ فإنه ليس على يسار المرشح عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الحملة الانتخابية تسعى للقاء كل أبناء الوطن، حيث تستمر الحملة على مدار الفترة القادمة في عقد لقاءات (نخبوية وجماهيرية) وجولات ميدانية في كل المحافظات، مشيرا إلى أن الحملة تتيح أيضًا الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

ومن جانبه، أكد وفد حزب التجمع على سعادتهم للاشتراك في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورؤيته، و أن مصر لديها أحزاب سياسية في ظل مناخ الإصلاح السياسي تمتلك كوادر سياسية في كل المحافظات وهدفها واحد وهو دعم المرشح، مشيرين إلى أنهم عقدوا الكثير من الاجتماعات التشاركية مع الأحزاب الأخرى، لافتين أن جميع مقرات الحزب مفتوحة أمام دعم الحملة في كافة محافظات الجمهورية.

كما أشاد وفد حزب التجمع بمخرجات الحوار الوطني، مطالبين بالتمسك بها وتنفيذها، والعمل على عرضها خلال المؤتمرات والندوات التي ستعقد، فضلا عن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وأنهم سيقومون بتقديم عدد من الأفكار والمقترحات للحملة بما يساهم في تحقيق مصلحة الوطن.

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