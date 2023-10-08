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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل جديدة عن مسابقة الـ30 ألف معلم.. والإعلان عن أخرى بهذا الموعد

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض إن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، وقع على قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم “للسنة الأولى”؛ استعدادًا لبدء تسكينهم وتسلمهم العمل في منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم سيبدؤون العمل على الفور.

وأضاف فياض، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بواقع 30 ألف معلم في كل عام؛ بهدف سد العجز في القوى العاملة في مجال التعليم.

وأشار إلى وجود مسابقة أخرى مقررة في شهر يناير 2024، ومن ضمن الشروط للمشاركة فيها؛ أن يكون المتقدم خريجًا من كليات التربية. 

وأكد أن المسابقة القادمة ستعقد في يناير 2024، وذلك وفقًا لإعلان الحكومة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح أن هذه المسابقة ستتيح فرصة لـ تعيين 30 ألف معلم، كمعلمين مساعدين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “للسنة الثانية”، مشيرا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بنجاح هذه المبادرة، وعندما يتم اعتماد قرار التعاقد؛ سيتم توزيع المعلمين الجدد في المديريات التي تم تعيينهم فيها وبدء العمل.

 

القيادة السياسية الكاتب الصحفي رفعت فياض برنامج صالة التحرير الكاتب الصحفي وزارة التربية والتعليم

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