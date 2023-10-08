حماس تقتحم مستوطنة زروعا قرب نيتيفوت بالمظلات

أفاد مراسل صحيفة "رؤيا" الأردنية، المتخصصة في الشأن الفلسطيني، بأن مظليي كتائب القسام التابعة لحركة حماس، اقتحموا مستوطنة زروعا قرب نيتيفوت، مساء اليوم الأحد، في اليوم الثاني لعملية طوفان الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس السبت؛ ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى من جنوده ومستوطنيه إلى 659 قتيلا في عملية طوفان الأقصى، والجرحى إلى أكثر من 1900 مصاب.

كما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة أكثر من 100.