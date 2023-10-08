15 مليار جنيه..مصر الجديدة للإسكان توافق على بيع أرض هليوبارك لهيئة التأمين الاجتماعي

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،إن الجمعية العمومية وافقت على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره مليار جنيه.

أوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن قيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.

تابعت:أنه جاري التنسيق بشأنه بين الطرفين مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التفاوض بشأن بنود العقد وإدخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات وفي التوقيع عليه.

ووافقت الجمعية على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة ببيع " أرض هليوبارك"، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام ذلك الأمر.

واعتمدت الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

نتائج أعمال الشركة

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

