بقيمة 4 مليارات جنيه .. شركة مصر الجديدة للإسكان تدرس تطوير 400 فدان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام دراسة تطوير 400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليار جنيه.



خطاب شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعميرصافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

