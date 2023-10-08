كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب 2023

كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب يبحث عنه عدد كبير من الطلاب، الذي توفره هيئة سكك حديد مصر بأسعار مميزة للطلبة للتسهيل عليهم كبديل للمواصلات العامة، والمساهمة في الأعباء المادية، وذلك بعد انطلق قبل أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مصر بجميع مراحل التعليم ما يتطلب من البعض التنقل بين المحافظات.

سعر اشتراك القطار للطلبة 2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

تمنح الهيئة تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيضا بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيضا بنسبة90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية :

- يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصى مسافة 400 كم .



كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب