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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب 2023

كيفية استخراج اشتراك
كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب

كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب يبحث عنه عدد كبير من الطلاب، الذي توفره هيئة سكك حديد مصر بأسعار مميزة للطلبة للتسهيل عليهم كبديل للمواصلات العامة، والمساهمة في الأعباء المادية، وذلك بعد انطلق قبل أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 في مصر بجميع مراحل التعليم ما يتطلب من البعض التنقل بين المحافظات.

سعر اشتراك القطار للطلبة 2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)  بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

تمنح الهيئة تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% وقطارات التهوية الديناميكية تخفيضا بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة تخفيضا بنسبة90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية : 

-  يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصى مسافة 400 كم . 


 كيفية استخراج اشتراك القطار للطلاب

  1. -  يشتري الطالب استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية  وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي .
     
  2. -  يتم  السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر ) دون تحصيل أى رسوم وبدون مقعد ، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر .
     
  3. -  يجرى استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكبا بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للوائح .
  4. -  تصرف الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر ) وفى حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة  .
  5. -  تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 أشهر للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة  المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي .
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