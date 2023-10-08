واشنطن تعلن عن مساعدة جديدة لإسرائيل | تقرير

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن جزءًا من الدافع وراء هجوم حماس الأخير على إسرائيل ربما كان تعطيل التطبيع المحتمل للعلاقات بين إسرائيل ودول عربية اخرى في المنطقة، وقال إن واشنطن ستعلن عن مساعدة جديدة لإسرائيل يوم الأحد.

واجتاح عناصر المقاومة الفلسطينية بحركة حماس البلدات الإسرائيلية في الوقت الذي عانت فيه البلاد من أكثر أيامها دموية منذ عقود يوم السبت وقصفوا الفلسطينيين بغارات جوية في غزة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل المئات من الجانبين. ويهدد العنف المتصاعد بحرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط.

ويمثل الهجوم الذي شنته حماس فجر يوم السبت أكبر وأخطر توغل داخل إسرائيل منذ حرب اكتوبر 1973 والتي انتصرت فيها مصر وسوريا وكان هجوما مفاجئا لاستعادة الأراضي المحتلة.

وقال بلينكن لشبكة CNN في مقابلة يوم الأحد: 'لن يكون مفاجئاً أن يكون جزءاً من الدافع هو تعطيل الجهود الرامية إلى الجمع بين العرب وإسرائيل، إلى جانب دول أخرى قد تكون مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل'. .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إنه يعتقد أن بلاده على أعتاب السلام مع دول عربية جديدة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إن جهود التطبيع العربية - الإسرائيلية يجب أن تستمر على الرغم من الهجوم الأخير.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر لشبكة فوكس نيوز صنداي: 'نعتقد أنه سيكون من مصلحة البلدين مواصلة متابعة هذا الاحتمال'.

القتال مستمر في غزة

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة أخذت علمًا أيضًا بالتقارير التي تفيد بمقتل واختطاف العديد من الأمريكيين في إسرائيل، وأن واشنطن تتطلع إلى التحقق من التفاصيل والأرقام.

وقال بلينكن: 'لدينا تقارير عن مقتل العديد من الأمريكيين. ونحن نعمل لوقت إضافي للتحقق من ذلك'.

وقال وزير الخارجية إن تفاصيل المساعدة الأمريكية الجديدة لإسرائيل سيتم نشرها في وقت لاحق، ووصف الهجوم على إسرائيل بأنه 'هجوم إرهابي من قبل منظمة إرهابية'.

وقال بلينكن لشبكة CNN: 'نحن ننظر في طلبات إضافية محددة قدمها الإسرائيليون. أعتقد أنه من المرجح أن تسمعوا المزيد عن ذلك في وقت لاحق اليوم'.

وأضاف بلينكن أنه كان هناك هدوء نسبي يوم الأحد في معظم أنحاء إسرائيل ولكن قتال عنيف في غزة، وهو جيب فلسطيني تحاصره إسرائيل والذي شهد أسابيع من الاحتجاجات من قبل مجموعات الشباب بسبب المظالم الطويلة الأمد المتعلقة بالاحتلال العسكري الإسرائيلي، والقضية الوطنية الفلسطينية والصراع الاقتصادي الذي طال أمده.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل رأته الولايات المتحدة على وقوف إيران وراء الهجوم الأخير في إسرائيل، لكنه أشار إلى العلاقات الطويلة الأمد بين إيران وحماس، التي تحكم غزة.