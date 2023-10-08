حملة السيسي لوفد التنسيقية: يجب نقل خبرتكم لتوعية المواطنين للمشاركة في الانتخابات

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي أشاد في بداية اللقاء بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم وتمكين الشباب، والالتزام بالدقة والشفافية، حيث أنها تضم قيادات شابة ذات فكر وخبرة كبيرة في العمل السياسي، مؤكدا ضرورة نقل تلك الخبرة في توعية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وخاصة فئة الشباب.

ومن جهته، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية في مؤتمر حكاية وطن، مؤكدين على دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي، مع العمل على توعية المصريين على ضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

1000076229

1000076238

1000076226

1000076223

1000076235

1000076232