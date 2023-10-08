أونروا: 73 ألف فلسطيني لجأوا إلى مدارسنا خوفا من القصف الإسرائيلي

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة يعاني حصارا مشددا منذ أكثر من 15 عاما، بدون عمليات عسكرية، وحركة الاستيراد والتصدير شبه معدومة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البطالة تخطت 50% بين شباب غزة ونحو 80% بين النساء وهناك 90% مشاكل في الطاقة والمياه.

64 مدرسة

وأوضح أن أنروا استقبلت نحو 73 ألف لاجئ فلسطيني لجأوا إلى 64 مدرسة تابعة للأونروا خوفا من القصف الإسرائيلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة العمليات والهجمات على القطاع، إضافة إلى استمرار نقص الأغذية والأدوية، وأنروا الآن ليس لديها القدرة المادية لاستيعاب هذا العدد من اللاجئين في مدارسها لأنها مخصصة للدراسة فقط.