أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة المواطن

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكليفه للحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية؛ من أجل مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن هذا يعد من أهم أولويات الرئيس.

وأضاف موسى أن هناك قرارات جيدة ستصدر غدًا، وذلك بعد تحمل وصبر المواطنين.

وأشاد بجهود الرئيس السيسي في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم، مؤكدًا أن الرئيس يعمل بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل منذ فترة طويلة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في مصر، ويتميز بالحكمة والقوة والتفهم لاحتياجات الشعب المصري.