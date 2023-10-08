عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل من أجل مصلحة المواطن

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكليفه للحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية؛ من أجل مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن هذا يعد من أهم أولويات الرئيس.

وأضاف موسى أن هناك قرارات جيدة ستصدر غدًا، وذلك بعد تحمل وصبر المواطنين. 

وأشاد بجهود الرئيس السيسي في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم، مؤكدًا أن الرئيس يعمل بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل منذ فترة طويلة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في مصر، ويتميز بالحكمة والقوة والتفهم لاحتياجات الشعب المصري.

أسعار السلع الأساسية الإعلامي أحمد موسى الإقتصاد المصرى الرئيس السيسي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

قرار عاجل من كولر للاعبي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

تعليمات عاجلة من داخلية غزة لسكان القطاع بشأن التعامل مع القصف الإسرائيلي

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

ترشيحاتنا

برشلونة يتأخر 2-1 أمام غرناطة في الشوط الأول بالدوري الإسباني

لا تضييق على أحد.. مفاجأة في حصيلة توكيلات المرشح المحتمل للرئاسة أحمد الطنطاوي

شكري: مصر ملتزمة بمواصلة بذل الجهود لتحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد بقطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استمرار خوض قتالاً برياً مع مقاتلي حماس بالمستوطنات

شكري يدعو الفاعلين الدوليين إلى علاج القضية الفلسطينية من منظور شامل

اشتعلت.. انتداب المعمل الجنائي لفحص سيارة محملة بـ40 ألف لتر وقود بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقرة شيكاغو: القصة الحقيقية وراء الحريق العظيم

نقل إمام عاشور الى المستشفى بشكل عاجل.. تفاصيل إصابة صادمة ابكت نجم الأهلي

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

فيديو

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ