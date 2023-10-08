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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجاز لم تحققه أي دولة.. الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الصحة العالمية ستسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي في احتفالية كبرى.

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وأضاف الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصر تستلم الشهادة كأول دولة في العالم يصبح المرضى فيها خاليين من فيروس سي".

 

وأشار الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية،: "لن تحقق هذا الإنجاز أي دولة أخرى في العالم"، موضحا: "تكلفة علاج فيروس سي لمدة 3 شهور كانت مليون جنيه مصري".


وأوضح الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية،: "الدولة استطاعت توفيرعلاج فيروس سي بـ 10 آلاف جنيه، ثم انخفض سعره إلى 1500 جنيه، وذلك عندما قامت الدولة المصرية بتصنيع علاج فيروس سي محليا".
 

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