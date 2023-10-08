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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح المركز الصيني الأفريقي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يفتتح المركز الصيني الأفريقي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المركز الصيني الأفريقي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنطقة رأس التين، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومعهد علوم البحار بالصين، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب الصيني، ولتبادل ونقل تكنولوجيا الأبحاث والبحث عن ثروات الإقتصاد الأزرق للبحار، ليس فقط لمصر وإنما أيضا لدعم الدول الإفريقية.

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وأكد المحافظ أن "الإقتصاد الأزرق" يعد من التوجهات الجديدة للإستثمار، وخاصة أن الدولة المصرية بها العديد من المقومات والفرص التي تؤهلها وبقوة نحو الإقتصاد الأزرق، حيث أنها تمتلك 4 آلاف كم من السواحل بالإضافة إلى 53 ميناء.

وأشار الشريف؛ إلى أن الصين من أكبر الشركاء لمصر، وحليفا استراتيجيا مهمًا، وقد اتخذت حكومات الدولتين العديد من الخطوات لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، موضحا أن في سبيل تلك الرؤية حظيت محافظة الإسكندرية في الأونة الأخيرة بنصيب كبير من التعاون مع الجانب الصيني على كافة الأصعدة، مؤكدا أن الإسكندرية ترحب بجميع الوفود الصينية الراغبة في الاستثمار علي أرضها وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وخلال الافتتاح، تفقد الشريف أقسام المركز المُعدة لتدريب المتخصصين في مجال علوم البحار في أفريقيا ، بالإضافة إلى مركز الحد من المخاطر البحرية الموجود بالمعهد.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المركز يهدف إلى دعم الدراسات الخاصة بالتغييرات المناخية، والتخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، وتنمية الإقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية، ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الإفريقية.

وقد شهد الافتتاح وتوقيع البوتوكول؛الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، جين هو قنصل عام الصين بالإنابة في الإسكندرية، وفانج زنشيا مديرة معهد علوم البحار بوزارة الموارد الطبيعية الصينية، وسامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتورة  عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

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