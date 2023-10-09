العقوبة تصل للفصل .. تحذير عاجل لطلاب المدارس: "بلاش غياب"

أصدرت المدارس الثانوية تحذيرا عاجلاً للطلاب مع بدء الأسبوع الثاني في العام الدراسي 2023 / 2024 .

وحذرت المدارس الثانوية جميع الطلاب ، من فكرة التغيب عن المدرسة ، مؤكدةً أن إجراءات تسجيل الغياب مفعلة في المدارس من بداية العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت المدارس الثانوية : على جميع الطلاب ، الإتزام بالتعليمات والحضور يوميا ، لتجنب الوقوع في عقوبة الانذار بالفصل ثم الفصل الفعلي من المدرسة ، وتحويل الطالب إلى منازل وفقا لـ لائحة الانضباط وتعليمات وزارة التربية والتعليم.

كما حذرت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، من أن الغياب عن المدرسة يؤدي إلى تخفيض درجات أعمال السنه للمتغيبين .

وأكدت المدارس الثانوية ، أنه سوف يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الإنضباط المدرسي ، فى حال استمرار غياب الطالب والتي من بينها تحويل الطالب لمدرسة اخرى.

عقوبات الغياب المقررة في لائحة الانضباط المدرسي

في حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول ، يتم اللجوء اولا للمعالجة الاولى المتمثلة في توجيه وارشاد الطالب من الاخصائي الاجتماعي ، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي ، ودراسة اسباب غياب الطالب من بل الاخصائي الاجتماعي ، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم اخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار .

وفي حالة استمرار الغياب ، يتم اللجواء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المهالفة غيابا ويتم اخطار ولي الامر بذلك واخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار ، واذا استمر الغياب يتم اللجواء للمعالجة الثالثة والاخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ اجراءات نقله إلى فصل آخر ، وانذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع اخطار ولي الأمر ، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع اخطار ولي الأمر

أما في حالة غياب الطالب غياب كامل بدون غذر مقبول اكثر من مرتين في الشهر : يتم اللجوء اولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار ، واستدعاء ولي الامر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب واخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك

وفي حالة استمرار الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب الى الاخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته الى الاخصائي النفسي اذا استدعى الأمر ذلك ، ثم يتم ارسال انذار اول لولي الامر ، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لإتخاذ قرار بنقل الطالب الى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر ، اما المعالجة الثالثة والاخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه انذار ثاني يرسل الى ولي الامر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب الى مدرسة اخرى ، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالادارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب الى درسة اخرى مع اخطار ولي الامر

درجات الحضور والانضباط السلوكي لطلاب المدارس

تنص لائحة الانضباط المدرسي الجديدة على إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ 5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل فقط ، ويتم تقسيمها على النحو التالي :

* 3 درجات على المواظبة والحضور كما يلي :

- منح 3 درجات للطالب الذي تبلغ نسبة المواظبة على الحضور من 95% لـ 100 %

- منح درجتين للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 90% لـ 95 %

- منح درجة واحدة للطالب الذي تبلغ نسبة مواظبته على الحضور من 85% لـ 90%

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا ، أن يتم منح درجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب اي مخالفات على من المستوى الاول او الثاني او الثالث