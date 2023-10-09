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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الوزارة تنفي إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب المدارس.. بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرًا تدريبيًا لطلاب وخريجي الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي : دعم مشروعاتنا في مصر للوصول إلى نوبل

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن توجيه تركيز الدولة على الشباب يعد افضل استثمار، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن وجود عدد من العلماء العرب حاصلون على جائزة نوبل، كما أن هناك عددا من المعايير والعلماء الذين سيتم العمل عليهم في هذه الفترة من حيث التجهيز، ولكن حيث أنه بالنسبة للدول العربية فالأقرب هم دولتا الأردن والمغرب.

أمين الفتوى: العلوم الفلكية والشرعية على ارتباط وثيق لا ينفصل أبدًا

انطلق الآن داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) اعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء الدورة الثامنة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى نائبًا عن وزير التعليم العالي، الدكتور علي عمر امين الفتوى نائبًا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، المستشار علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون الدينية، والدكتور مشهور الواردات استاذ الفيزياء نائبًا عن رئيس الإتحاد العربي لعلوم الفضاء الفلك، الدكتور زهير التميمي رئيس الاتحاد الدولي للجيوديسيا والجيوفزياء.

بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرًا تدريبيًا لطلاب وخريجي الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الدولة على رعاية المبتكرين والمبدعين والنوابغ من الشباب، مؤكدًا على أهمية وضع المعايير والرؤى الواضحة؛ لاكتشاف هؤلاء المبدعين وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم البحثية والاستفادة منها فى مشروعات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال |اعرف الشروط

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023 / 2024

وظائف خالية للمعلمين في المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية ( IBO ) في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط (MYP) ( من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي ) للعام الدراسي 2023 /2024 .

التعليم تنفي إلغاء الاختبارات الشهرية لطلاب المدارس

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

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