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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السبب كرة القدم|محاكمة متهم بالشروع في إنهاء حياة زميله بالعياط .. اليوم

صدى البلد

تستكمل اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة متهم شرع فى قتل طالب عمدا بالعياط.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ا . س"، 21 سنة، بدائرة قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة بالشروع في قتل المجني عليه "م . ر" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما ألم به من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية من ضبطه.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض (مطواة) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأكد المجني عليه، ذا الـ18 سنة أمام النيابة العامة بإنه أثناء انعقاد مباراة بين فريقين مثل أحدهما واحتدمت مشادة كلامية بين فريقه والخصم على اثرها قام المتهم بإشهار سلاحا أبيض مطواه وكالة ضربة قاتلة سكنت بطنه.


وأكد شاهد عيان آخر، بإنه أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم احتدم النقاش بين كلا الفريقين واستل المتهم سلاحا أبيض "مطواة" واغار على المجنى عليه بطعنة قاتلة ببطنه، وأصاب المجنى عليه بكتفه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية إلا أنه خاب إثر جرمه لتدارك المجنى عليه بالعلاج. 


وأوضح مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، مضيفا بأنه على أثر انعقاد مباراة كرة قدم بين فريقين احتدمت مشادة كلامية لحظية بين كلا الطرفين، شن على اثرها المتهم سلاحه الابيض " مطواه " طعن المجنى عليه طعنتين مستهلها طعنة قاتلة بالبطن ومنتهاها طعنة بالكتف فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من تلك الطعنات ازهاق روح المجنى عليه الا انه خاب اثر جريمته لمداركة المجنى عليه بالعلاج.

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