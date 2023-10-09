اختفاء العلامات الإرشادية بشوارع الجيزة.. الأمن يكشف تفاصيل الواقعة

واصلت أجهزة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بسرقة لوحات العلامات الإرشادية من الطرق العامة والتصرف فيها بالبيع لمالك مخزن خردة كائن بدائرة قسم العمرانية ، وبحوزتهم (مركبة "توك توك" قيادة وملك أحدهم - عدد 3 لوحات لعلامات إرشادية - 4 أعمدة خاصة بتلك العلامات الإرشادية) .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة اللوحات المُشار إليها من الطرق العامة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وبيعها لمالك مخزن الخردة المذكور "تم ضبطه"، وبمواجهة الأخير أيد ذلك.

كما تم ضبط (عاملان خردة "لأحدهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (قطعة خشبية كبيرة الحجم - أجنة حديدية) حال شروعهما بسرقة سور حديدي خاص بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الوراق.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأقرا بارتكابهما عدد (3) وقائع مماثلة ، وأضافا بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيء النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة ) تم ضبطه وبحوزته مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية المستخدمة في ارتكاب الوقائع ، وكذا المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهته أيد ذلك.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الوقائع و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.