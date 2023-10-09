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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين بالتزامن مع طوفان الأقصى

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورا لإضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين تضامنًا معهم بسبب الأحداث الأخيرة.

 

ومن جهته، كشف مصدر بإدارة برج القاهرة لـ صدي البلد، حقيقة الصور المتداولة، معلقًا: الصور عارية من الصحة وجميعها مصنوع بالفوتوشوب.

 

وأشار المصدر، إلى أن إضاءة برج القاهرة تأتي  بتعليمات من الجهات المختصة، وتعتبر هذه الصور ليست الأولى من نوعها فهناك صور مختلفة لإضاءة البرج بأعلام مختلفة.

 

زيادة أسعار تذاكر برج القاهرة 

أعلنت الشركة التي تُدير برج القاهرة، زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالبرج بمقدار 10 جنيهات، لتصبح قيمة تذكرة الفرد للمصريين 70 جنيها بدلا من 60 جنيها، بداية من سبتمبر الجاري.

ونص القرار، أن تصبح تذكرة الأعياد الرسمية والعطلات للمصريين 100 جنيه للمصريين، و250 جنيها للجنسيات الأخرى .
 

وكشفت إدارة البرج عن أسعار تذاكر المنظار المحمول وهي 50 جنيها مصريا، و10 جنيهات لتذكرة التليسكوب، و300 جنيه رسوم للكاميرا الخفية.

وكانت قد نوهت الإدارة بأن التذكرة تُستخدم مرة واحدة ويمكن تأجيلها لمدة شهر عن طريق خدمة العملاء ونوهت الإدارة عن عدم مسؤوليتها عن تداول التذاكر خارج الشباك أو الحصول عليها بطريقة غير رسمية. 
 

وعن المواعيد قالت: يستقبل برج القاهرة زواره يوميا في الفترة من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

يشار أيضاً أنه بين الحين والآخر يضئ برج القاهرة بأضواء للاحتفال بذكرى معينة أو حدث ما، وبالتالي لم يعُد البرجل مُجرد الزيارة فقط ولكنه أصبح وسيلة للاحتفالات والدعاية أيضًا، حيث يجري إضاءته ووضع عبارات عليه عن طريق أضواء الليزر.

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