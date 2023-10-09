حملة إزالات للمباني المخالفة بمناطق الخدمات في مدينة العريش

كشفت إدارة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عن وجود مخالفات بناء في عدد من مناطق الخدمات.

وترأس وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، حملة ازالات في أطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمباني المقامة بدون ترخيص بناء .

بدون ترخيص:

وتمت إزالة سور وأعمده خرسانيه في المهد بدون ترخيص بمنطقة خدمات الفواخريه

وكذلك تم أزالة أعمده خرسانيه داخل سور بالمهد بدون ترخيص بمنطقة خدمات السمران.



كما تم إزالة سور آخر بدون ترخيص وجاري أتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

شارك في تنفيذ حملة الإزالة ،إيهاب بكير سكرتير عام المجلس، ومدير الاداره الهندسيه ،ومدير العلاقات العامه ،والاشغالات، والتنظيم ، والمتابعة بامجلس مدينة العريش .

وناشد رئيس مجلس مدينة العريش، المواطنين بضرورة استكمال الإجراءات قبل الشروع في أعمال البناء وذلك بالحصول على موافقة الإدارة الهندسية على استكمال البناء مع وجود ترخيص مباني صادر من مجلس مدينة العريش.