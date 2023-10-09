بعد صفعة هبوط الشيكل لأدنى مستوى.. قرار عاجل لـ بنك إسرائيل المركزي

قرر بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بنك إسرائيل أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب.

وسيعمل البنك المركزي في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة، بحسب بيان صدر اليوم الاثنين.

وهبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، على خلفية تصاعدة حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، انخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3 بالمئة مقابل الدولار إلى 3.9581.