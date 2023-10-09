ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب القرنفل .. فوائد مذهلة

القرنفل بخصائصه الطبية ونكهته الحلوة العطرية تعود فوائده العديدة إلى تميز المركبات الموجودة فيه والتي يجب عليك تناولها لعدة أسباب وهي :

يساعد القرنفل على دعم صحة الكبد وتثبيت مستويات السكر في الدم ..

يعد مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والبكتريا

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن ، لذلك فإن استخدام فصوصه لإضافة نكهة إلى الطعام يمكن أن توفر بعض العناصر الغذائية المهمة ، حيث أن ملعقة صغيرة من القرنفل مطحونة تحتوي على كربوهدرات وألياف ومعادن وفيتامينات مثل المنجنيز وفيتامين ك وفيتامين ج.

كما أنه مخفض للسعرات الحراية وبالإضافة إلى العناصر الغذائية المذكورة أعلاه

فوائد القرنفل:

١ مضاد أكسدة

٢ الحماية من مرض السرطان

٣ مضاد للبكتريا

٤ يفيد الاسنان

٥ يفيد الجهاز الهضمي

٦ يحمي الكبد

٧ يفيد القرنفل للجنس

٨ يفيد مناعة الجسم

٩ يفيد القلب والأوعية الدموية

١٠ يفيد تقوية الشعر