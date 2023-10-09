استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 9 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 9-10-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 32.4413 جنيه، والبيع 32.6208 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 37.5027 جنيه، والبيع 37.7141 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.4797 جنيه، والبيع 22.6156 جنيه. ‏



الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.3503 جنيه، والبيع 4.375 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8128 جنيه، والبيع 2.8356 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7946 جنيه، والبيع 2.8137 جنيه.



الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 33.7801 جنيه، والبيع 33.9758 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.6044 جنيه، والبيع 20.7047 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.514 جنيه، والبيع 19.6854 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 9 اكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 9-10-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 98.8269 جنيه و 99.822 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.



و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.134 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري





سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4625 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.