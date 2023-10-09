استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 9 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 9-10-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.
اليورو شراء 32.4413 جنيه، والبيع 32.6208 جنيه.
الجنيه الإسترليني شراء 37.5027 جنيه، والبيع 37.7141 جنيه.
الدولار الكندي شراء 22.4797 جنيه، والبيع 22.6156 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 4.3503 جنيه، والبيع 4.375 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 2.8128 جنيه، والبيع 2.8356 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.7946 جنيه، والبيع 2.8137 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 33.7801 جنيه، والبيع 33.9758 جنيه.
الين اليابانى شراء 20.6044 جنيه، والبيع 20.7047 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 19.514 جنيه، والبيع 19.6854 جنيه.
أسعار صرف العملات العربية
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 9 اكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 9-10-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم
سجّل الدينار الكويتي للشراء 98.8269 جنيه و 99.822 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 78.0457 جنيه و 80.134 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل الريال القطري للشراء 7.8046 جنيه و 8.4625 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.