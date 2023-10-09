إصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين بمركزي سمالوط وديرمواس بالمنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم دراجة بخارية بتروسيكل بطريق المحيط أمام قرية الحتاحتة، بمركز سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة.

وتسبب الحادث في إصابة عبد المنعم. ن.. ع 35 سنه عامل ومحمد. ع. م 10 سنوات مقيمان بقرية الخمايشة وصابر . م. م 22 سنه عامل مقيمان بمركز سمالوط.

كما أصيب «عادل. م. ع » عامل إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق المؤدي إلى قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المنيا

تم نقل المصابين في الحادث الأول لمستشفي سمالوط النموذجي للعلاج وتم نقل المصاب في الحادث الثاني إلى مستشفى ديرمواس، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.