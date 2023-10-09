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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للقضاء على المقاومة.. الاحتلال يعتزم تشكيل حكومة حرب بمشاركة المعارضة

نتنياهو ولابيد وجانتس
نتنياهو ولابيد وجانتس

من المقرر أن يجتمع ممثلو كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، اليوم الاثنين، لبحث إمكانية تشكيل حكومة طوارئ "حرب"، بمشاركة المعارضة.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فأن ممثلين عن حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، وحزب "المعسكر الرسمي" المعارض الذي يقوده جانتس سيلتقيان اليوم الاثنين، من أجل مناقشة كيفية تشكيل "حكومة الطوارئ".

ونقلت الصحيفة عن جانتس قوله: "نحن على استعداد للانضمام إلى المعركة، ومناقشة انضمام المعسكر الرسمي، ونأمل أن تكون هناك مشاركة من قبل أحزاب أخرى معارضة للحكومة".

وأوضح أن الهدف من ذلك "تشكيل حكومة حرب، ستتولى إدارة الأمور وقيادة ساحة المعركة ضد غزة في الميادين الأخرى".

وكان زعيم المعارضة، يائير لابيد، قد ذكر في وقت سابق، أنه سيدعم تشكيل حكومة طوارئ، وقال: "لن أتطرق الآن إلى من يجب أن نلومه أو لماذا فوجئنا بما وقع، فهذا ليس الوقت ولا المكان المناسبين لذلك".

وأضاف: "سنتحد ضد أعدائنا، فإسرائيل في حالة حرب"، محذرا من وجود "خطر جدي في أن تتحول إلى حرب متعددة الجبهات".

من جانبه، أكد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان استعداده للانضمام إلى الحكومة شرط أن يعلن نتنياهو أن هدف الحرب على غزة هو القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوج في خطاب للشعب أمس الأحد، على خلفية الحرب في الجنوب مع المقاومة الفلسطينية، إن حظر التجول هو بمثابة حكومة طوارئ، وهذا هو وقت الاتحاد ضد المقاومة الفلسطينية والعمل كقبضة حازمة، وهذا هو أمر الساعة سواء في الشعب أو في الكنيست أو في حكومة الطوارئ.

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