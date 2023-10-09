عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصي

صدى البلد

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

 وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، قالت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بتحصن عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية داخل أحد المباني بمستوطنة سديروت، وفي قبضتهم مجموعة من المستوطنين كرهائن.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه يوجد في مستوطنة سديروت حدثين منفصلين، وهما اشتباك جنود الاحتلال مع مقاومين فلسطينيين في أحد الأحياء واحتجاز رهائن في حي آخر.

إسرائيل الإذاعة الإسرائيلية المسجد الأقصى المقاومة الفلسطينية القناة الـ12 العبرية باحات المسجد الأقصى باب المغاربة جنود الاحتلال فلسطين مستوطنة سديروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

بشرط القضاء على المقاومة .. الاحتلال يعتزم تشكيل حكومة حرب بمشاركة المعارضة

تصعيد خطير.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصي

شاهد .. موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة الآن

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال |اعرف الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ