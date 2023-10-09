تصعيد خطير.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، قالت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، إن عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بتحصن عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية داخل أحد المباني بمستوطنة سديروت، وفي قبضتهم مجموعة من المستوطنين كرهائن.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه يوجد في مستوطنة سديروت حدثين منفصلين، وهما اشتباك جنود الاحتلال مع مقاومين فلسطينيين في أحد الأحياء واحتجاز رهائن في حي آخر.