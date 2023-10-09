لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الإثنين، إن حزب الله وعد بأنه لن يتدخل في الحرب بين غزة وإسرائيل ما لم "تتحرش" إسرائيل بلبنان.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، رأى بوحبيب أن على إسرائيل عدم توسعة الحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة وغلافها.

وحذر وزير الخارجية اللبناني ما سماه "انفجار" الوضع في قطاع غزة، عازيا ذلك إلى “تكبر” إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني.

وأكد بوحبيب أن موقف لبنان من التطورات يتطابق مع المواقف العربية، لافتا إلى حزب الله قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية.