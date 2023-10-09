22.6 % زيادة في قيمة المعاشات المصروفة من المكاتب البريدية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 9 / 10/ 2023 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الــذي يوافـــق 9 أكتوبر مـن كل عام ويــوافق هذا تاريـخ تأسيـس الاتحاد البريدي العالمي الـذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " معاً من أجل بناء الثقة ".



أهم المؤشرات ما يلي:

• بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 140,5 مليـار جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 114,6 مليـار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 22,6٪.

• بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد 130,7 مليـار جنيه عام 2022 / 2023 مقابــــل 119,7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 9,2 ٪.

• بلغت قيمة المبــــالغ المــودعة بالحسابـــات الجـــارية 164,5 مليـار جنيه عـام 2022/ 2023 مقـابـــل 142,7 مليـار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 15,3 ٪.

• بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 366,1 مليـون جنيه عام 2022 / 2023 مقــابل 396,3 مليـون جنيــه عــام 2021 / 2022 بانخفاض بلغت نسبته 7,6 ٪.

• بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4412 مكتب عام 2022/ 2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/ 2022 بزيادة بلغت نسبتها 3,0 ٪.

• بلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21400 ماكينة عـام 2022/ 2023 مقابل 20255 ماكينة عــام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5,7 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.