إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب وانفجارات بالقدس

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بدوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وسماع دوي انفجارات في منطقة القدس، في اليوم الثاني من التصعيد المستمر بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

من جانب آخر، نقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن كتائب القسام قولها: "نقصف تل أبيب والقدس برشقات صاروخية ردا على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة".

وحسب تقديرات الحكومة الإسرائيلية، فإن الفصائل الفلسطينية التي شاركت في الهجوم على البلدات والمدن المحيطة بقطاع غزة، نجحت في أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي، في حين أعلنت حركة الجهاد، في وقت سابق، احتجاز 30 أسيراً إسرائيلياً، حتى الآن، مع استمرار المواجهات في مدن إسرائيلية عدة.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تعيين العميد احتياط، جال هيرش، مسؤولاً عن ملف المفقودين والمختطفين، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي تشنها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.