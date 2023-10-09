ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والضفة إلى 508 شهداء و2800 جريح

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 508 شهداء و2800 جريح.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن 493 شهيدا، و2751 جريحا في قطاع غزة حتى الآن، بينهم 91 طفلا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في محافظات الضفة 15 شهيدا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحا.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 4 شهداء بينهم طفل في القدس، وشهيدين في محافظة رام الله والبيرة، و4 شهداء في محافظة الخليل، وشهدين في نابلس، وشهيدين في محافظة أريحا والأغوار، وطفلا شهيدا في محافظة قلقيلية.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، حيث استهدفت أبراجا وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.