مصرع 11 من قوات الأمن الكردية في قصف استهدف مركزهم بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن «مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي، واصابة العشرات بجروح بقصف جوي تركي استهدف ليل الأحد أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سوريا»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية في شمال سوريا ليل الأحد ودمر ستة أهداف للمسلحين الأكراد، مضيفة أنه تم تحييد العديد من المسلحين في الهجوم.

قالت الوزارة في بيان إن الأهداف التي تم ضربها شملت منشأة نفطية يستخدمها المسلحون، بالإضافة إلى ملاجئ ومنشآت تخزين يعتقد أن المسلحين يتواجدون بها.

لم يذكر البريان وفقا لرويترز المناطق التي نفذت فيها الضربات الجوية في شمال سوريا.