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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجسمي وعاشور وسلطان وعايض يضيئون مهرجان "ليلة عمر"

صدى البلد

تكثف إدارة مهرجان "ليلة عمر" في دورته الثانية جهودها لتقديم حفليها المقرر اقامتهما يومي الخميس والجمعة المقبلين من الشهر الجاري في قاعة "ارينا الكويت".


وصرح رئيس مجلس إدارة شركة "ليلة عمر" عبدالعزيز الزيدي ان فريق الشركة في طور الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لحفلي المهرجان ، واللذين  سيشهدان تطورا نوعيا جذابا، وروحا جديدة تتلاءم مع سعي المهرجان لادخال الفرحة والسعادة الى قلوب الحضور منز

 خلال تقديم فعاليات مميزة وعالية الجودة حيث تم تجهيز مسرح "الأرينا" بأحدث التقنيات الحديثه للحفلين.


الحفل الأول الذي سيقام الخميس المقبل يحييه  الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الاغنية العربية" في اول ظهور له على مسرح ارينا الكويت وتشاركه الحفل النجمة العراقية رحمة رياض من خلال ليلة طربية موسيقية مميزة تم التحضير لها منذ فترة طويلة فالمطرب حسين الجسمي له قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت  وفى كل مرة يقف الجسمي على المسرح يستطيع أن يبهرك بإحساسه، وأدائه أغانيه القديمة والجديدة، وللحق فإن الجمهور يذوب عشقآ معه فى كل أغنية يتغنى بها على المسرح وأكد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أنه متحمس ومتشوق للقاء الجمهور الكويتي في مسرح أرينا - الكويت يوم 12 أكتوبر الجاري، وقال: "الكويت قطعة من قلبي، وتجمعني محبة وعلاقة خاصة مع الجمهور في الكويت الغالية، وجمعتنا معاً حفلات ومناسبات كثيرة ومتعددة حققت النجاحات الكبيرة، وكان دائماً لوجودهم فيها نكهة وتفاعل مختلف، وأتطلع دائماً لمشاركتهم لحظات جميلة تتخلد في الذاكرة".


وذكر الجسمي أنه أعد برنامجاً غنائياً من قديمه وجديده برفقة فرقته الموسيقية، متطلعاً أن يكون اللقاء هذا العام في مهرجان "ليلة عمر الغنائي 2023" على "مسرح أرينا - الكويت" مختلفاً ومميزاً يليق بمحبة الجمهور في الكويت ومكانتهم بالقلب.  

وأما المطربة رحمة رياض فهي تقدم لنا وبشكل دائم فنًا جميلًا خارجا عن المألوف.. فنًا تنتقى كلماته وألحانه بعناية فائقة والحفل الثاني الذي سيقام يوم الجمعة المقبل ضمن مهرجان "ليلة عمر الغنائي" يجتمع فيه  نجوم شباب الوطن العربي المطرب المصري تامر عاشور، والمطرب المصري بهاء سلطان، والمطرب السعودي  عايض في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة في سهرة غنائية متوقع لها أن تسجل في ذاكرة جمهور النجوم الثلاثة كذكرى جميلة ستبقى للابد حيث يشهد الحفل اقبالآ جماهيريآ كبيرآعلى حجز مقاعد الحفل.


الجدير بالذكر ان اخر حفلات مهرجان "ليلة عمر" كانت للنجمة أنغام حققتا نجاحآ جماهيريآ  كبيرآ  بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضورا جماهيريا كامل العدد كما يواصل المهرجان تقديم المزيد من المفاجآت للجمهور الكويتي.

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