عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط ترويج 300 فرش حشيش في أطفيح

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت 300 فرش لجوهر المخدر حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

ووردت معلومات إلي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

 

txt

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

txt

أختي اشتكت لي منك .. جريمة في الطالبية بعد خناقة السواق والعامل

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته "300 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت 30 كيلو، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وجري اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

300 فرش اطفيح 300 فرش حشيش مديرية امن الجيزة الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تصاعد دخان كثيف.. سقوط صاروخ من غزة بمحيط مطار بن جوريون| فيديو

مش مقنع في الملعب | شوبير يوجّه نقدا لاذعا لنجم الأهلي

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

موضوعات متعلقة

بكره خلفة البنات.. أب يتخلص من صغيرته بالطالبية

جريمة عجوز الطالبية .. كتمت أنفاس حفيديها التوأم بالبطانية

جريمة بسبب البلح.. حل لغز إنهاء حياة موظف الأوقاف بالواحات

أختي اشتكت لي منك .. جريمة في الطالبية بعد خناقة السواق والعامل

عاوز أبلغ عن جريمة يا حضرة الظابط|السواق شاف مشهد صادم في أكتوبر

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

النجار المجرم | راحت القِسم جري تبلّغ على جوزها .. والسبب مأساوي

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. صغير المنيرة تخلت عنه أمه وأنهت صديقتها حياته

ترشيحاتنا

وكيله حسم الأمر.. هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

يوم تاريخي.. الصحة العالمية تمنح مصر شهادة كأول دولة خالية من فيرس “سي”

شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر وديا

الأهلي في 24 ساعة.. كولر يرحل ونادي إسباني يهدد والزمالك يراقب نجم الأحمر

لا يمكن لأحد هزيمتنا.. رئيس الاحتلال يوجه رسالة تحذير للمقاومة الفلسطينية

عبد السند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها | شاهد

بالصور.. ختام مهرجان KCON في العاصمة الرياض

تحذير| 7 علامات خطيرة تشير لانخفاض فيتامين "ب 12" في الجسم

الفرق كبير.. شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم وتثير الجدل

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ