إحباط ترويج 300 فرش حشيش في أطفيح

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت 300 فرش لجوهر المخدر حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

ووردت معلومات إلي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة المركز وبحوزته "300 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت 30 كيلو، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وجري اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.