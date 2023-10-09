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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكره خلفة البنات.. أب يتخلص من صغيرته بالطالبية

صدى البلد

تجرد أب من كافة المشاعر الإنسانية عندما أذاق طفلته البالغة من العمر 6 سنوات جميع انواع العذاب لكراهيته لانجاب البنات وانهى حياتها حيث تبين انه تخلص منها بعد وصلة ضرب مبرح بسبب حيث اعتدي عليها بالضرب، حتى فقدت الضحية الوعي وحاول إفاقتها، إلا أنها لفظت أنفاسها بعد وصولها إلى المستشفي.

تم التحفظ على المتهم وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة ، إخطارا من ضباط قسم شرطة الطالبية، يفيد بوجود بلاغ لشرطة النجدة، باستقبال المستشفي الإسلامي لطفلة متوفاة، وتبين أنها حضرت صحبة والدها «أسامة. ف»، عامل باليومية وأنها تدعي «ذكري»- 6 سنوات- وأكد الفحص الطبي وجود إصابات ظاهرية كدمات وسحجات بالوجه والجسم.

 

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وقام رجال المباحث بمناقشة والد الطفلة عن سبب الوفاة، حيث اعترف بالتعدي عليها بالضرب، ودخلت بعدها في حالة إغماء، فقام بمحاولة إفاقتها بالماء ولكنها لم تستجب فقام بنقلها إلى المستشفى وعند وصوله علم بوفاتها.

وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث ان الاب المتهم اصيب بحالة غضب لاعتقاده بان زوجته تهتم أكثر بابنته دونا عن ابنه ونظرا لحبه الشديد لابنه وكراهيته لانجاب الفتيات كان ينهال على الطفلة بالضرب حتى فارقت الحياة. 

بكره خلفة البنات الطالبية الجيزة إنهاء حياة طفلة قسم شرطة الطالبية

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