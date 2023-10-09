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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل يتغير اتجاه الشروق؟.. ناسا: انعكاس المجال المغناطيسي للشمس قبل 2024

انعكاس المجال المغناطيسي
انعكاس المجال المغناطيسي للشمس

أظهرت القياسات الأخيرة بواسطة مرصد ديناميكا الشمس الفضائي التابع لـ"ناسا"، ضعفًا سريعًا في المجالات المغناطيسية في المناطق القطبية من الشمس.

وكشفت القياسات، عن أن القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي على وشك الاختفاء؛ ما سيؤدي ذلك إلى انعكاس كامل للمجال المغناطيسي للشمس ربما قبل نهاية عام 2023، ويعتقد البعض أنها ستؤثر على اتجاه شروق الشمس، فما الحقيقة؟

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انعكاس المجال المغناطيسي للشمس

ووفقًا للجمعية الفلكية بجدة، فإن هذا حدث روتيني يتكرر كل 11 عاما (أكثر أو أقل) عندما تكون الشمس على وشك ان تصل الحد الأقصى من نشاطها خلال الدورة الشمسية وليس شيء جديد.

وأفادت بأنه لن يؤثر انعكاس المجال المغناطيسي على شروق الشمس، خاصة أنه رصد تلاشي الأقطاب والانعكاسات المغناطيسية للشمس قرب ذروة نشاط كل دورة شمسية منذ أن تعلم علماء الفلك قياس المجالات المغناطيسية على الشمس.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن أحد الأشياء التي عرفها علماء الفلك خلال عقود من رصد الشمس بانه لا يوجد انعكاسان للمجال القطبي متماثلان، ففي بعض الأحيان يكون التحول سريعاً حيث يستغرق الأمر بضعة أشهر فقط حتى يختفي القطبان ويظهران مرة أخرى على طرفي نقيض من الشمس.

وتابعت أحياناً يستغرق الأمر سنوات مما يترك الشمس بدون أقطاب مغناطيسية لفترة طويلة من الزمن والأمر الأكثر غرابة هو أنه في بعض الأحيان يتحول أحد القطبين قبل الآخر مما يترك كلا القطبين بنفس القطبية لفترة من الوقت.

واختتمت بأنه عمليا مثل هذا السيناريو يمكن أن يحدث الآن فلقد اختفى القطب المغناطيسي الجنوبي للشمس بالكامل تقريباً لكن القطب المغناطيسي الشمالي بالكاد هو موجود.

أسباب انقلاب الأقطاب المغناطيسية

هناك نظريتان رئيسيتان حول أسباب انقلاب الأقطاب المغناطيسية للشمس:

نظرية الدينامو: تشير هذه النظرية إلى أن المجال المغناطيسي للشمس يتولد عن طريق تأثير الدينامو، على غرار الطريقة التي يولد بها دينامو الدراجة الكهرباء حيث يتم إنشاء تأثير الدينامو من خلال حركة البلازما المشحونة كهربائياً في باطن الشمس.

نظرية الاضطراب: تشير هذه النظرية إلى أن المجال المغناطيسي للشمس يتولد عن الاضطراب في بلازما الشمس. الاضطراب هو حركة فوضوية يمكن أن تولد مجالات مغناطيسية قوية.

لا يزال العلماء غير متأكدين بالضبط من سبب انقلاب الأقطاب المغناطيسية للشمس لكنهم يعتقدون أن ذلك يرجع إلى مزيج من تأثيرات الدينامو والاضطراب.

ومن المهم معرفة أن الأقطاب المغناطيسية للشمس لا تختفي فعلياً بل تعكس القطبية مما يعني أن القطب الشمالي يصبح القطب الجنوبي والعكس صحيح وهذا الانعكاس في القطبية ليس له تأثير كبير على الحياة على الأرض.

ومع ذلك فإن ضعف المجال المغناطيسي للشمس خلال الدورة الشمسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة في النشاط الشمسي مثل التوهجات الشمسية وانبعاث الكتل الإكليلية.

الشمس ناسا تحذر انعكاس المجال المغناطيسي للشمس

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