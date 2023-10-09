طلاب معهد البتشتي بقنا يجسدون «مصر في قلب الأزهر» بطابور الصباح| صور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورًا لعدد من الطلاب بـالأزهر الشريف وهم يجسدون لوحة فنية تحت عنوان: «مصر في قلب الأزهر»، بطابور الصباح.

مصر في قلب الأزهر

وعلم موقع صدى البلد أن الصور لطلاب معهد الشيخ توفيق البتشتي الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة أبو تشت التعليمية الأزهرية بقنا، وبالتواصل مع الشيخ طلعت طايع، مدير المعهد، قال: “شيد أبناؤنا أبناء معهد الشيخ توفيق البتشتي لوحة فنية عبرت عن مدي حبهم لوطنهم، راسمين أجمل لوحة للتعبير عن ذلك ”مصر في قلب الأزهر".

ويضيف الشيخ طلعت طايع: هذا الجهد المبارك شارك فيه الزملاء بالمعهد، بالإعداد، والتخطيط، والبروفات، والتصوير، فخرجت تلك الصورة التي ترونها، وهذا نتاج تكاتف الجميع من طلاب ومعلمين وأخصائيين ومشرف وشيخ المعهد.

وأكد أنه يأتي هذا في ظل الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري، بما يفوق المستوى العالمي، وزيادة الوعي، واحتفاء مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي بانتصارات أكتوبر المجيدة، وهذا تحت رعاية من د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والشيخ محمد شاكر، مدير إدارة أبو تشت التعليمية الأزهرية.

طلاب الأزهر

مصر في قلب الأزهر

اختبارات محفظي المقارئ

فيما تفقد أمس الأحد، د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، فعاليات اختبارات محفظي المقارئ بمحافظة أسيوط، حيث عقدت أمس الاختبارات بمحافظات الدقهلية وبني سويف وأسيوط، وذلك في إطار التنمية المستمرة للجوانب المهنية والعلمية للعاملين بالرواق الأزهري.

حيث قامت الإدارة العامة للجامع الأزهر بوضع برنامج تدريبي متكامل لتطوير الجوانب المهنية والعلمية لمحفظي القرآن الكريم بالرواق الأزهري على مستوى الجمهورية، والذي ينعكس بدوره إيجابيا على الدارسين بالرواق الأزهري.

وفي نفس السياق صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر بأن الرواق الأزهري يعمل به أكثر من ٥٠٠٠ محفظ، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بتنمية مهارات المحفظين بالرواق الأزهري، تعقد الإدارة العامة للجامع الأزهر خمس دورات تدريبية بواقع ٢٠ شهرا، وفق برنامج يجمع بين النظرية والتطبيق، يستهدف رفع الكفاءة المهنية والعلمية، ومراجعة القرآن الكريم كاملا وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء لدى ٥٠٠٠ محفظ بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر والمحافظات الخارجية على مستوى الجمهورية.

من جهته، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف: إن اختبارات المرحلة الأولى تجري بالجامع الأزهر و١٧ محافظة على مستوى الجمهورية يجري خلالها اختبار أكثر من ٩٠٠ محفظ بالرواق الأزهري، كما أن هذه الدورات والاختبارات تُعقد بالمحافظات، وذلك تيسيرا على العاملين بالرواق الأزهري.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف برفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين بالرواق الأزهري، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، و الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.