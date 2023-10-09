طعمها خرافي.. طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا

إذا كنت من محبي إعداد الاكلات السهلة يمكن ان نقدم لكي حلوي بأقل التكاليف وهي طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا..

مقادير عمل كيكة كوكيز بالنوتيلا

بيض عدد 2

1 ملعقة صغيرة فانيليا

½ كأس سكر أبيض

½ كأس سكر بني

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

3 كأس من الطحين

200 غرام من الزبدة غير مذابة بدرجة حرارة الغرفة

1 ½ كأس من قطع الشوكولاته الصغيرة

لتحضير الحشوة:

نوتيلا أو نذوب شوكولاته مع الكريمة حسب الذوق

طريقة تحضير كيكة كوكيز بالنوتيلا

نحمي الفرن ثم نضع ورق زبدة في قالبين ونضعها جانباً .

نضع البيض في وعاء ونخفق ثم نضيف السكر ونخفق حتى يرتفع المزيج .

نضيف الزبدة ونخفق المكونات مع بعضها جيداً .

ننخل الطحين ونضيفه مع البيكربونات ونحرك بالملعقة ثم نضيف قطع الشوكولاته ونعجن المزيج بيدنا حتى تتوزع قطع الشوكولاته على العجينة .

نقسم العجينة نصفين ونمدها كل نصف في قالب ونضعها في الفرن لحوالي 20 دقيقة ونشغل مشواة الفرن لدقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً من الأعلى .

نضع شوكولاته بين الطبقتين ثم نزين الوجه بالشوكولاته السائلة أو النوتيلا وبذلك تكون كيكة الكوكيز الطرية جاهزة للتقديم .