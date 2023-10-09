قياديان بحزب العدل.. تعيين مدير تنفيذي ومتحدث رسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

قرر المكتب التنفيذي لحملة المرشح لرئاسة الجمهورية فريد زهران، فى اجتماع مشترك بين ممثلي حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، اختيار المهندس أشرف حلمي، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، منسقا للمكتب التنفيذي ومديرا للحملة، وعبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، مقررا للمكتب التنفيذي ونائبا لمدير الحملة.

كما أقر اجتماع المكتب التنفيذي، اختيار المتحدثين الرسميين باسم حملة فريد زهران، كل من، النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل.

كان زهران قد تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر أمس، عقب انتهائه من إجراءات الكشف الطبي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.